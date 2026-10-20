Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble schiebt sich am Dienstagabend vor

Das Papier von Procter Gamble legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 158,12 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'462 Punkten liegt. Die Procter Gamble-Aktie zog in der Spitze bis auf 159,41 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 158,70 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Procter Gamble-Aktien beläuft sich auf 595'073 Stück.

Am 28.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 167,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 137,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2026 erreicht. Abschläge von 12,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Procter Gamble seine Aktionäre 2026 mit 4,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,38 USD je Aktie ausschütten. Procter Gamble gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,26 USD gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 21.20 Mrd. USD gegenüber 20.89 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Procter Gamble ein EPS in Höhe von 6,97 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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