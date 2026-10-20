Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble verteuert sich am Nachmittag

Die Procter Gamble-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 158,40 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'505 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Procter Gamble-Aktie sogar auf 159,41 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 158,70 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 284'310 Procter Gamble-Aktien.

Bei einem Wert von 167,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.02.2026). Mit einem Zuwachs von 5,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 137,63 USD am 08.01.2026. Mit einem Kursverlust von 13,11 Prozent würde die Procter Gamble-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Procter Gamble-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,38 USD aus. Am 29.07.2026 lud Procter Gamble zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.89 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.20 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Procter Gamble am 22.10.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble im Jahr 2027 6,97 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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