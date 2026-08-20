Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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20.08.2026 20:27:13
Procter Gamble Aktie News: Anleger schicken Procter Gamble am Donnerstagabend auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 143,08 USD nach.
Die Procter Gamble-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 143,08 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'848 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Procter Gamble-Aktie bis auf 142,58 USD. Bei 144,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 926'894 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,25 USD) erklomm das Papier am 28.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Kursplus von 16,89 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.01.2026 bei 137,63 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Verlust von 3,81 Prozent wieder erreichen.
Procter Gamble-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,26 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,38 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Procter Gamble am 29.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Procter Gamble ein EPS von 1,48 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 21.20 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.89 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2026 veröffentlicht.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 6,98 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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