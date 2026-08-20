Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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20.08.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 143,67 USD.
Die Procter Gamble-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 143,67 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'107 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Procter Gamble-Aktie ging bis auf 143,40 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 144,47 USD. Zuletzt wechselten 353'870 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,25 USD. Dieser Kurs wurde am 28.02.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Procter Gamble-Aktie 16,41 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.01.2026 auf bis zu 137,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie.
Nachdem im Jahr 2026 4,26 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,38 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Procter Gamble am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,26 USD, nach 1,48 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.20 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 20.89 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Procter Gamble wird am 21.10.2026 gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass Procter Gamble im Jahr 2027 6,98 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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