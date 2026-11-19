Um 20:26 Uhr ging es für die Procter Gamble-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 168,38 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 49'341 Punkten liegt. Die Procter Gamble-Aktie sank bis auf 166,94 USD. Bei 168,29 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 516'704 Procter Gamble-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.11.2026 auf bis zu 173,57 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2026 Kursverluste bis auf 137,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Verlust von 18,26 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,26 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,39 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Procter Gamble am 22.10.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,97 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,95 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.28 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Procter Gamble einen Umsatz von 22.39 Mrd. USD eingefahren.

Am 20.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 6,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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