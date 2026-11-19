Die Procter Gamble-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 167,47 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'932 Punkten steht. Die Procter Gamble-Aktie sank bis auf 166,94 USD. Mit einem Wert von 168,29 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Procter Gamble-Aktie belief sich zuletzt auf 303'975 Aktien.

Bei 173,57 USD markierte der Titel am 18.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,64 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 137,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 17,82 Prozent Luft nach unten.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,26 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,39 USD. Procter Gamble liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,97 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,95 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 23.28 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.39 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Procter Gamble am 20.01.2027 präsentieren.

In der Procter Gamble-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 6,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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