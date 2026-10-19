Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble gibt am Abend ab

Die Procter Gamble-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 158,20 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'042 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Procter Gamble-Aktie ging bis auf 157,02 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 157,50 USD. Zuletzt wechselten 625'096 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,25 USD) erklomm das Papier am 28.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Procter Gamble-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.01.2026 (137,63 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,38 USD. Im Vorjahr hatte Procter Gamble 4,26 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Procter Gamble gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 1,48 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.20 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 20.89 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 20.10.2027 erwartet.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem Procter Gamble-Gewinn in Höhe von 7,38 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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