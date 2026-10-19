Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble verliert am Nachmittag

Um 16:28 Uhr ging es für die Procter Gamble-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 158,12 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'998 Punkten notiert. Im Tief verlor die Procter Gamble-Aktie bis auf 157,24 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 157,50 USD. Bisher wurden heute 308'009 Procter Gamble-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,25 USD) erklomm das Papier am 28.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Procter Gamble-Aktie. Am 08.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie.

Procter Gamble-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,38 USD belaufen. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Procter Gamble hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,48 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.20 Mrd. USD – ein Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Procter Gamble 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Procter Gamble wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 20.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Procter Gamble.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem Procter Gamble-Gewinn in Höhe von 7,38 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Über diese Dividende können sich Procter Gamble-Anleger freuen

Dividendenaktien im Check: Fünf Kriterien für langfristige Anleger

Jefferies empfiehlt Dividenden-Schwergewichte als Schutz vor KI-Rücksetzer