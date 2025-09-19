Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Freitagabend tiefer

Der Procter Gamble-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 156,78 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 46'268 Punkten steht. In der Spitze fiel die Procter Gamble-Aktie bis auf 156,23 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 157,45 USD. Zuletzt wechselten 2'031'048 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Am 28.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,40 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 01.08.2025 auf bis zu 149,91 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,29 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Procter Gamble 4,08 USD aus. Procter Gamble liess sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,48 USD. Im letzten Jahr hatte Procter Gamble einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 20.89 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 20.53 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 21.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

