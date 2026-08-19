Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble steigt am Abend

Das Papier von Procter Gamble legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 144,54 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'469 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Procter Gamble-Aktie bei 146,21 USD. Mit einem Wert von 144,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Procter Gamble-Aktie belief sich zuletzt auf 780'350 Aktien.

Am 28.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,25 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,71 Prozent hinzugewinnen. Am 08.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,78 Prozent würde die Procter Gamble-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2026 erhielten Procter Gamble-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,38 USD. Procter Gamble liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 1,48 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Procter Gamble im vergangenen Quartal 21.20 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Procter Gamble 20.89 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 21.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 6,98 USD je Procter Gamble-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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