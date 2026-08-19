Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Nachmittag in Grün

Die Procter Gamble-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 146,00 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'610 Punkten liegt. Die Procter Gamble-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 146,15 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 144,25 USD. Der Tagesumsatz der Procter Gamble-Aktie belief sich zuletzt auf 338'190 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.02.2026 bei 167,25 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,55 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2026 Kursverluste bis auf 137,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Procter Gamble-Aktie 5,73 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,38 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Procter Gamble 4,26 USD aus. Am 29.07.2026 lud Procter Gamble zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,26 USD, nach 1,48 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.20 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.89 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2026 erfolgen.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,98 USD je Procter Gamble-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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