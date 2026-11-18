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18.11.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble verliert am Mittwochnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 170,40 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die Procter Gamble-Aktie in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 170,40 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'286 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Procter Gamble-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 169,84 USD aus. Bei 170,26 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 340'078 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.
Am 17.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 173,57 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,86 Prozent. Bei 137,63 USD erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 19,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Procter Gamble-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,26 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,39 USD aus. Procter Gamble veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,97 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.28 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22.39 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 20.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je Procter Gamble-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 6,98 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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