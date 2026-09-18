Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Die Procter Gamble-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 146,01 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'583 Punkten steht. Der Kurs der Procter Gamble-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 145,49 USD nach. Bei 146,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1'512'145 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,25 USD) erklomm das Papier am 28.02.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 137,63 USD am 08.01.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Procter Gamble-Aktie 6,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,38 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Procter Gamble am 29.07.2026. Es stand ein EPS von 1,26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Procter Gamble noch ein Gewinn pro Aktie von 1,48 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 21.20 Mrd. USD gegenüber 20.89 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 20.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Procter Gamble.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,98 USD je Procter Gamble-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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