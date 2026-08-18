Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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18.08.2026 20:27:13
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble macht am Dienstagabend Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Procter Gamble. Zuletzt wies die Procter Gamble-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 143,78 USD nach oben.
Die Procter Gamble-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 143,78 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'377 Punkten tendiert. Der Kurs der Procter Gamble-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 144,41 USD zu. Bei 143,28 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 810'118 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.
Am 28.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Procter Gamble-Aktie 16,32 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 137,63 USD. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 4,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,26 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,39 USD. Am 29.07.2026 äusserte sich Procter Gamble zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,26 USD. Im letzten Jahr hatte Procter Gamble einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent auf 21.20 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.89 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2026 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble im Jahr 2027 6,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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