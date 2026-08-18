Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble legt am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr wies die Procter Gamble-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 143,44 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'417 Punkten steht. Die Procter Gamble-Aktie legte bis auf 143,79 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 143,28 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Procter Gamble-Aktien beläuft sich auf 403'792 Stück.

Am 28.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,25 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Procter Gamble-Aktie somit 14,24 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2026 bei 137,63 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,26 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,39 USD. Am 29.07.2026 hat Procter Gamble in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Procter Gamble noch ein Gewinn pro Aktie von 1,48 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 21.20 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.89 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Procter Gamble dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 21.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 6,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Jefferies empfiehlt Dividenden-Schwergewichte als Schutz vor KI-Rücksetzer

Procter & Gamble-Aktie fällt: Steigende Kosten belasten - Ausblick bleibt vorsichtig

Amazon-Aktie im Blick: Neuer Logistikdienst erhöht Druck auf FedEx und UPS