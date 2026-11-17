Die Procter Gamble-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 172,23 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 50'767 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Procter Gamble-Aktie bis auf 171,24 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 171,24 USD. Bisher wurden heute 595'895 Procter Gamble-Aktien gehandelt.

Am 17.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 173,57 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Procter Gamble-Aktie somit 0,77 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 137,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Procter Gamble-Aktie 25,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Procter Gamble seine Aktionäre 2026 mit 4,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,39 USD je Aktie ausschütten. Am 22.10.2026 legte Procter Gamble die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,97 USD gegenüber 1,95 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.28 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 20.01.2027 dürfte Procter Gamble Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

In der Procter Gamble-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 6,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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