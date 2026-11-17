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17.11.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Procter Gamble
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Procter Gamble gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 172,75 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 172,75 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'229 Punkten realisiert. Die Procter Gamble-Aktie sank bis auf 171,24 USD. Bei 171,24 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Procter Gamble-Aktie belief sich zuletzt auf 325'959 Aktien.
Am 16.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 173,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.01.2026 (137,63 USD). Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 25,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,26 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,39 USD. Procter Gamble veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,97 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Procter Gamble noch ein Gewinn pro Aktie von 1,95 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 23.28 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 22.39 Mrd. USD umgesetzt.
Am 20.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 6,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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