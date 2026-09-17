Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble macht am Donnerstagabend Boden gut

Die Procter Gamble-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 147,56 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'816 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Procter Gamble-Aktie bei 147,63 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 147,37 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 413'212 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,25 USD) erklomm das Papier am 28.02.2026. Gewinne von 13,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 137,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 4,26 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,38 USD je Procter Gamble-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Procter Gamble am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,26 USD gegenüber 1,48 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.20 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.89 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Procter Gamble Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 20.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Procter Gamble.

Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble im Jahr 2027 6,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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