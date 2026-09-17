Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble verteidigt Stellung am Donnerstagnachmittag

Kaum Ausschläge verzeichnete die Procter Gamble-Aktie im New York-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 146,90 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'785 Punkten tendiert. Die Procter Gamble-Aktie zog in der Spitze bis auf 147,51 USD an. Das Tagestief markierte die Procter Gamble-Aktie bei 146,69 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 147,37 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 201'889 Procter Gamble-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.02.2026 auf bis zu 167,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Procter Gamble-Aktie 13,85 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 137,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Verlust von 6,31 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,26 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,38 USD. Procter Gamble liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Procter Gamble noch ein Gewinn pro Aktie von 1,48 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.20 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.89 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 20.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 6,98 USD je Procter Gamble-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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