Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble verzeichnet am Abend Verluste

Die Procter Gamble-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 143,18 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'486 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Procter Gamble-Aktie bei 142,48 USD. Bei 143,25 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 844'538 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,25 USD) erklomm das Papier am 28.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Kursplus von 16,81 Prozent wieder erreichen. Am 08.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 137,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 erhielten Procter Gamble-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,39 USD. Procter Gamble veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Procter Gamble hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,48 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.20 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 20.89 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 21.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 6,98 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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