Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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17.08.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Nachmittag im Minusbereich
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Procter Gamble-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 143,26 USD.
Die Procter Gamble-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 143,26 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'563 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Procter Gamble-Aktie bisher bei 143,05 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 143,25 USD. Zuletzt wechselten 457'217 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,25 USD) erklomm das Papier am 28.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,75 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2026 bei 137,63 USD. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 4,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,26 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,39 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Procter Gamble am 29.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,26 USD, nach 1,48 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Procter Gamble im vergangenen Quartal 21.20 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Procter Gamble 20.89 Mrd. USD umsetzen können.
Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2026 veröffentlicht.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 6,98 USD je Procter Gamble-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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