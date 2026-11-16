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16.11.2026 20:27:13
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble gewinnt am Abend
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Procter Gamble-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 172,58 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Procter Gamble-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 172,58 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'624 Punkten steht. Die Procter Gamble-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 173,54 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 172,62 USD. Von der Procter Gamble-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 952'922 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 173,54 USD. Gewinne von 0,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 137,63 USD erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 25,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,39 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Procter Gamble 4,26 USD aus. Procter Gamble veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,97 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,95 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 23.28 Mrd. USD gegenüber 22.39 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Procter Gamble am 20.01.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 6,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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