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16.11.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Anleger greifen bei Procter Gamble am Nachmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 172,95 USD zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Procter Gamble zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,9 Prozent auf 172,95 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'968 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Procter Gamble-Aktie bei 173,24 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 172,62 USD. Der Tagesumsatz der Procter Gamble-Aktie belief sich zuletzt auf 664'877 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 173,24 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,17 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 137,63 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Procter Gamble seine Aktionäre 2026 mit 4,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,39 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Procter Gamble am 22.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,97 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Procter Gamble mit einem Umsatz von insgesamt 23.28 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.39 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,98 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 20.01.2027 terminiert.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Procter Gamble ein EPS in Höhe von 6,98 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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