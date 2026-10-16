Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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16.10.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble gewinnt am Freitagnachmittag an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 159,56 USD zu.
Um 16:28 Uhr sprang die Procter Gamble-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 159,56 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'402 Punkten tendiert. Der Kurs der Procter Gamble-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 159,98 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 157,81 USD. Von der Procter Gamble-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 636'735 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 167,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.02.2026). Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 4,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2026 Kursverluste bis auf 137,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Verlust von 13,74 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,38 USD, nach 4,26 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Procter Gamble am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,26 USD, nach 1,48 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 21.20 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.89 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Procter Gamble wird am 22.10.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können Procter Gamble-Anleger Experten zufolge am 20.10.2027 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Procter Gamble-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 6,97 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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