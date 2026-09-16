Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble schiebt sich am Mittwochabend vor

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 147,95 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'031 Punkten steht. Die Procter Gamble-Aktie legte bis auf 148,21 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 146,83 USD. Zuletzt wurden via New York 396'993 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,25 USD) erklomm das Papier am 28.02.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Procter Gamble-Aktie somit 11,54 Prozent niedriger. Am 08.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 137,63 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Procter Gamble-Aktie 6,98 Prozent sinken.

Für Procter Gamble-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,38 USD ausgeschüttet werden. Procter Gamble liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Procter Gamble ein EPS von 1,48 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.20 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.89 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können Procter Gamble-Anleger Experten zufolge am 20.10.2027 werfen.

In der Procter Gamble-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 6,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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