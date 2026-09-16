Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.09.2026 20:27:13
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble schiebt sich am Mittwochabend vor
Die Aktie von Procter Gamble zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Procter Gamble konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 147,95 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 147,95 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'031 Punkten steht. Die Procter Gamble-Aktie legte bis auf 148,21 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 146,83 USD. Zuletzt wurden via New York 396'993 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,25 USD) erklomm das Papier am 28.02.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Procter Gamble-Aktie somit 11,54 Prozent niedriger. Am 08.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 137,63 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Procter Gamble-Aktie 6,98 Prozent sinken.
Für Procter Gamble-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,38 USD ausgeschüttet werden. Procter Gamble liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Procter Gamble ein EPS von 1,48 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.20 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.89 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können Procter Gamble-Anleger Experten zufolge am 20.10.2027 werfen.
In der Procter Gamble-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 6,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie
Jefferies empfiehlt Dividenden-Schwergewichte als Schutz vor KI-Rücksetzer
Procter & Gamble-Aktie fällt: Steigende Kosten belasten - Ausblick bleibt vorsichtig
Amazon-Aktie im Blick: Neuer Logistikdienst erhöht Druck auf FedEx und UPS
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Procter & Gamble Co.
|
16.09.26
|Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble schiebt sich am Mittwochabend vor (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Optimismus in New York: Anleger lassen Dow Jones am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Verluste in New York: So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Procter Gamble-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Procter & Gamble Co.
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Procter & Gamble am 16.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt schloss am Mittwoch mit Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notierte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.