Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Procter Gamble-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 147,36 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'894 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Procter Gamble-Aktie bei 147,55 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 146,83 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 182'513 Procter Gamble-Aktien.

Am 28.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,25 USD an. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 11,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 137,63 USD ab. Mit einem Kursverlust von 6,60 Prozent würde die Procter Gamble-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Procter Gamble-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,38 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Procter Gamble am 29.07.2026. Es stand ein EPS von 1,26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Procter Gamble noch ein Gewinn pro Aktie von 1,48 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Procter Gamble 21.20 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Procter Gamble-Bilanz für Q1 2027 wird am 22.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 20.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Procter Gamble.

In der Procter Gamble-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 6,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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