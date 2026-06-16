Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Dienstagabend gefragt

Die Procter Gamble-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 152,04 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'094 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Procter Gamble-Aktie bisher bei 153,01 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 151,60 USD. Von der Procter Gamble-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 623'495 Stück gehandelt.

Am 28.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,25 USD. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 9,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 137,63 USD. Mit Abgaben von 9,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,26 USD. Procter Gamble liess sich am 24.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,63 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Procter Gamble ein EPS von 1,54 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.24 Mrd. USD im Vergleich zu 19.78 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Procter Gamble wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 29.07.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 23.07.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,89 USD je Procter Gamble-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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