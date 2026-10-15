Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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15.10.2026 20:27:13
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Donnerstagabend im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 157,44 USD.
Die Procter Gamble-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 157,44 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'069 Punkten liegt. Der Kurs der Procter Gamble-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 159,95 USD zu. Bei 158,78 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Procter Gamble-Aktien beläuft sich auf 837'307 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,25 USD. Dieser Kurs wurde am 28.02.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,23 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 137,63 USD am 08.01.2026. Abschläge von 12,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,38 USD. Im Vorjahr erhielten Procter Gamble-Aktionäre 4,26 USD je Wertpapier. Procter Gamble gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,26 USD, nach 1,48 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.89 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.20 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 22.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden. Am 20.10.2027 wird Procter Gamble schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2028 präsentieren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Procter Gamble ein EPS in Höhe von 6,97 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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