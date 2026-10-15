Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Die Procter Gamble-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 158,83 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'923 Punkten tendiert. Die Procter Gamble-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 159,95 USD aus. Bei 158,78 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Procter Gamble-Aktien beläuft sich auf 568'797 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,25 USD. Dieser Kurs wurde am 28.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,30 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 137,63 USD. Mit Abgaben von 13,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,38 USD, nach 4,26 USD im Jahr 2026. Am 29.07.2026 äusserte sich Procter Gamble zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Procter Gamble hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,48 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent auf 21.20 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.89 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Procter Gamble am 22.10.2026 präsentieren. Die Q1 2028-Finanzergebnisse könnte Procter Gamble möglicherweise am 20.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,97 USD je Procter Gamble-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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