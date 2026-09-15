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15.09.2026 20:27:13

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble tendiert am Abend fester

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble tendiert am Abend fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Procter Gamble. Zuletzt sprang die Procter Gamble-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 147,12 USD zu.

Procter & Gamble
119.16 CHF -0.71%
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Im New York-Handel gewannen die Procter Gamble-Papiere um 20:26 Uhr 0,7 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'020 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Procter Gamble-Aktie bis auf 147,20 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 144,78 USD. Der Tagesumsatz der Procter Gamble-Aktie belief sich zuletzt auf 469'937 Aktien.

Am 28.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,25 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,68 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2026 Kursverluste bis auf 137,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Procter Gamble-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,38 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 äusserte sich Procter Gamble zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Procter Gamble 21.20 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 20.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 6,98 USD je Procter Gamble-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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