Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Um 16:28 Uhr rutschte die Procter Gamble-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 145,42 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'913 Punkten realisiert. Die Procter Gamble-Aktie gab in der Spitze bis auf 143,93 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 144,78 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 232'135 Procter Gamble-Aktien.

Am 28.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 167,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. 15,01 Prozent Plus fehlen der Procter Gamble-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 137,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Procter Gamble-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,38 USD belaufen. Procter Gamble liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,26 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 21.20 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 20.89 Mrd. USD umgesetzt.

Am 22.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 20.10.2027 erwartet.

In der Procter Gamble-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 6,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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