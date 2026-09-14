Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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14.09.2026 20:27:13
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Montagabend gesucht
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 146,02 USD zu.
Die Procter Gamble-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 146,02 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'454 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Procter Gamble-Aktie bis auf 147,72 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 146,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Procter Gamble-Aktien beläuft sich auf 604'144 Stück.
Am 28.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,25 USD. Mit einem Zuwachs von 14,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 137,63 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Procter Gamble-Aktie 6,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Procter Gamble seine Aktionäre 2026 mit 4,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,38 USD je Aktie ausschütten. Procter Gamble liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,26 USD. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 21.20 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.89 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Die Q1 2028-Finanzergebnisse könnte Procter Gamble möglicherweise am 20.10.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Procter Gamble einen Gewinn von 6,98 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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