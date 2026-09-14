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14.09.2026 16:29:00

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble zeigt sich am Nachmittag freundlich

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Procter Gamble. Zuletzt sprang die Procter Gamble-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 146,47 USD zu.

Procter & Gamble
120.01 CHF 2.30%
Kaufen Verkaufen

Die Procter Gamble-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 146,47 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'315 Punkten liegt. Die Procter Gamble-Aktie zog in der Spitze bis auf 147,72 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 146,80 USD. Bisher wurden heute 289'071 Procter Gamble-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.02.2026 bei 167,25 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Kursplus von 14,19 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 137,63 USD am 08.01.2026. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 6,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Procter Gamble-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,38 USD aus. Procter Gamble veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Procter Gamble 1,48 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 21.20 Mrd. USD gegenüber 20.89 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Procter Gamble-Bilanz für Q1 2027 wird am 22.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2028-Bilanz von Procter Gamble rechnen Experten am 20.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Procter Gamble-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 6,98 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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