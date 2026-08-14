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14.08.2026 20:27:13

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble kommt am Freitagabend kaum vom Fleck

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble kommt am Freitagabend kaum vom Fleck

Die Aktie von Procter Gamble hat am Freitagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Procter Gamble-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 144,35 USD.

Procter & Gamble
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Bei der Procter Gamble-Aktie liess sich um 20:26 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 144,35 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'780 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Procter Gamble-Aktie bisher bei 144,68 USD. Die Procter Gamble-Aktie gab in der Spitze bis auf 143,44 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 144,10 USD. Von der Procter Gamble-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 663'356 Stück gehandelt.

Am 28.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,25 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 137,63 USD erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Procter Gamble-Aktie 4,66 Prozent sinken.

Nach 4,26 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,39 USD je Procter Gamble-Aktie. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.20 Mrd. USD im Vergleich zu 20.89 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 21.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 6,98 USD je Aktie in den Procter Gamble-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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