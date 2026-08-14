Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 -0.6%  SPI 20’292 -0.6%  Dow 53’708 -0.3%  DAX 26’433 0.5%  Euro 0.9398 0.2%  EStoxx50 6’541 -0.1%  Gold 4’394 1.0%  Bitcoin 51’050 -1.0%  Dollar 0.8116 -0.3%  Öl 87.8 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Feste vs. flexible Gewichtung: Multi-Asset-ETFs im Vergleich
Allianz-Aktie: Neutral-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt
Strategy-Aktie: CEO Phong Le plant erneuten Ausbau der Bitcoin-Reserven bis Jahresende
KI-Boom gegen China-Konkurrenz: Micron-Aktie bleibt auf Kurs
Suche...
Plus500 Depot

Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2026 16:29:00

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Freitagnachmittag mit Verlusten

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Freitagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 143,48 USD.

Procter & Gamble
117.03 CHF -0.88%
Kaufen Verkaufen

Die Procter Gamble-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 143,48 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'817 Punkten notiert. Der Kurs der Procter Gamble-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 143,46 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 144,10 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 262'464 Procter Gamble-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,25 USD) erklomm das Papier am 28.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2026 Kursverluste bis auf 137,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,39 USD, nach 4,26 USD im Jahr 2026. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Procter Gamble am 29.07.2026. Das EPS lag bei 1,26 USD. Im letzten Jahr hatte Procter Gamble einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.20 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 20.89 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Procter Gamble wird am 21.10.2026 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Procter Gamble einen Gewinn von 6,98 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Jefferies empfiehlt Dividenden-Schwergewichte als Schutz vor KI-Rücksetzer

Procter & Gamble-Aktie fällt: Steigende Kosten belasten - Ausblick bleibt vorsichtig

Amazon-Aktie im Blick: Neuer Logistikdienst erhöht Druck auf FedEx und UPS


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Procter & Gamble Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten