Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Freitagnachmittag mit Verlusten

Die Procter Gamble-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 143,48 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'817 Punkten notiert. Der Kurs der Procter Gamble-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 143,46 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 144,10 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 262'464 Procter Gamble-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,25 USD) erklomm das Papier am 28.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2026 Kursverluste bis auf 137,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,39 USD, nach 4,26 USD im Jahr 2026. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Procter Gamble am 29.07.2026. Das EPS lag bei 1,26 USD. Im letzten Jahr hatte Procter Gamble einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.20 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 20.89 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Procter Gamble wird am 21.10.2026 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Procter Gamble einen Gewinn von 6,98 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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