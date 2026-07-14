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14.07.2026 20:27:13

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Abend mit Einbussen

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Abend mit Einbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 146,54 USD nach.

Procter & Gamble
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Um 20:26 Uhr rutschte die Procter Gamble-Aktie in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 146,54 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'464 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Procter Gamble-Aktie bei 145,60 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 148,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 350'188 Procter Gamble-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.02.2026 bei 167,25 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,13 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2026 Kursverluste bis auf 137,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Procter Gamble-Aktie 6,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,08 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,26 USD. Am 24.04.2026 lud Procter Gamble zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,63 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,54 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.24 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Procter Gamble einen Umsatz von 19.78 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Procter Gamble am 29.07.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 23.07.2027.

In der Procter Gamble-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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