Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble zeigt sich am Dienstagabend fester

Die Procter Gamble-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 144,41 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 48'467 Punkten tendiert. Die Procter Gamble-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 144,65 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 143,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 327'736 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 171,65 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Kursplus von 18,86 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 137,63 USD am 08.01.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,26 USD, nach 4,08 USD im Jahr 2025. Am 22.01.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Procter Gamble noch ein Gewinn pro Aktie von 1,88 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.21 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.88 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.04.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 16.04.2027 dürfte Procter Gamble die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble im Jahr 2026 6,95 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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