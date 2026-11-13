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13.11.2026 20:27:13
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble verteuert sich am Freitagabend
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Procter Gamble. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 170,05 USD zu.
Um 20:26 Uhr wies die Procter Gamble-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 170,05 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'301 Punkten tendiert. Bei 170,73 USD erreichte die Procter Gamble-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 168,97 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 548'262 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.
Am 13.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,73 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie. Bei 137,63 USD erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 23,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,39 USD. Im Vorjahr erhielten Procter Gamble-Aktionäre 4,26 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Procter Gamble am 22.10.2026 vor. Es stand ein EPS von 1,97 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Procter Gamble noch ein Gewinn pro Aktie von 1,95 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,98 Prozent auf 23.28 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.39 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Procter Gamble am 20.01.2027 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 6,98 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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