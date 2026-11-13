Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Freitagnachmittag in Grün

Die Procter Gamble-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 169,76 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'065 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 169,80 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 168,97 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 219'681 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 170,52 USD erreichte der Titel am 06.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 0,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 137,63 USD fiel das Papier am 08.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Procter Gamble-Aktie 23,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Procter Gamble-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,39 USD aus. Am 22.10.2026 hat Procter Gamble die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,97 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.28 Mrd. USD – ein Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Procter Gamble 22.39 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Procter Gamble am 20.01.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 6,98 USD je Aktie in den Procter Gamble-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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