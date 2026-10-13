Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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13.10.2026 20:27:13
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble präsentiert sich am Abend fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 153,36 USD.
Im New York-Handel gewannen die Procter Gamble-Papiere um 20:26 Uhr 0,1 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'695 Punkten steht. In der Spitze gewann die Procter Gamble-Aktie bis auf 154,71 USD. Bei 154,65 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 404'088 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.02.2026 bei 167,25 USD. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 9,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 137,63 USD ab. Mit einem Kursverlust von 10,26 Prozent würde die Procter Gamble-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2026 erhielten Procter Gamble-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,38 USD. Am 29.07.2026 hat Procter Gamble die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Procter Gamble ein EPS von 1,48 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 21.20 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Procter Gamble am 22.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 20.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 6,97 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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