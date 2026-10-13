Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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13.10.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Procter Gamble
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Procter Gamble-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 152,63 USD ab.
Die Procter Gamble-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 152,63 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'890 Punkten steht. Bei 152,25 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 154,65 USD. Bisher wurden heute 283'699 Procter Gamble-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 28.02.2026 auf bis zu 167,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 9,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 137,63 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,83 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,38 USD. Im Vorjahr erhielten Procter Gamble-Aktionäre 4,26 USD je Wertpapier. Procter Gamble liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Procter Gamble 1,48 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 21.20 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Procter Gamble Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren. Die Q1 2028-Finanzergebnisse könnte Procter Gamble möglicherweise am 20.10.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,97 USD je Procter Gamble-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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