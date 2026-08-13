Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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13.08.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Nachmittag fester
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Procter Gamble-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 145,68 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 145,68 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 54'040 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Procter Gamble-Aktie bis auf 145,79 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 144,98 USD. Bisher wurden via New York 227'061 Procter Gamble-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 28.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 167,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Procter Gamble-Aktie 14,81 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.01.2026 auf bis zu 137,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Procter Gamble-Aktie 5,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,39 USD, nach 4,26 USD im Jahr 2026. Procter Gamble veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,26 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.20 Mrd. USD – ein Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Procter Gamble 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Procter Gamble am 21.10.2026 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 6,98 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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