Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble zeigt sich am Abend freundlich

Die Procter Gamble-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 168,34 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'486 Punkten tendiert. Der Kurs der Procter Gamble-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 169,90 USD zu. Mit einem Wert von 169,05 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Procter Gamble-Aktie belief sich zuletzt auf 460'043 Aktien.

Am 06.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,52 USD an. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 1,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 137,63 USD erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Procter Gamble-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,39 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Procter Gamble am 22.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,97 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 1,95 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.28 Mrd. USD im Vergleich zu 22.39 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 20.01.2027 dürfte Procter Gamble Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Procter Gamble einen Gewinn von 6,98 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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