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12.11.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester
Die Aktie von Procter Gamble zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Procter Gamble-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Das Papier von Procter Gamble konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 169,47 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'398 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Procter Gamble-Aktie bis auf 169,90 USD. Bei 169,05 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 243'184 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 170,52 USD erreichte der Titel am 06.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Procter Gamble-Aktie somit 0,62 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 137,63 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Procter Gamble seine Aktionäre 2026 mit 4,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,39 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Procter Gamble am 22.10.2026. Das EPS lag bei 1,97 USD. Im letzten Jahr hatte Procter Gamble einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.39 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.28 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 20.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 6,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Procter & Gamble am 12.11.2026
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