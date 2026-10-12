Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble zieht am Montagabend an

Um 20:26 Uhr sprang die Procter Gamble-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 152,81 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'820 Punkten liegt. Die Procter Gamble-Aktie zog in der Spitze bis auf 153,13 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 151,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 391'955 Procter Gamble-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.02.2026 bei 167,25 USD. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 9,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 137,63 USD fiel das Papier am 08.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Procter Gamble-Aktie 11,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,38 USD belaufen. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,26 USD. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.20 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.89 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 22.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2028-Bilanz auf den 20.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble im Jahr 2027 6,97 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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