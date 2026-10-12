Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.10.2026 20:27:13
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble zieht am Montagabend an
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Procter Gamble-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 152,81 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die Procter Gamble-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 152,81 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'820 Punkten liegt. Die Procter Gamble-Aktie zog in der Spitze bis auf 153,13 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 151,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 391'955 Procter Gamble-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.02.2026 bei 167,25 USD. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 9,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 137,63 USD fiel das Papier am 08.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Procter Gamble-Aktie 11,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,38 USD belaufen. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,26 USD. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.20 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.89 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 22.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2028-Bilanz auf den 20.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble im Jahr 2027 6,97 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie
Dividendenaktien im Check: Fünf Kriterien für langfristige Anleger
Jefferies empfiehlt Dividenden-Schwergewichte als Schutz vor KI-Rücksetzer
Procter & Gamble-Aktie fällt: Steigende Kosten belasten - Ausblick bleibt vorsichtig
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Procter & Gamble Co.
|
20:27
|Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble zieht am Montagabend an (finanzen.ch)
|
20:03
|Handel in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.ch)
|
18:01
|Dow Jones aktuell: Dow Jones mittags freundlich (finanzen.ch)
|
16:29
|Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble tendiert am Montagnachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
16:01
|Börse New York in Grün: Dow Jones bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Gewinne in New York: Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
Analysen zu Procter & Gamble Co.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: US-Börsen uneinheitlich -- SMI letztlich mit Gewinnen -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt waren zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Leitindex zeigte sich freundlich. Am US-Aktienmarkt geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.