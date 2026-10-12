Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.10.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble tendiert am Montagnachmittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Zuletzt sprang die Procter Gamble-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 152,25 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 152,25 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'878 Punkten steht. In der Spitze legte die Procter Gamble-Aktie bis auf 152,42 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 151,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 236'608 Procter Gamble-Aktien.
Am 28.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,25 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 137,63 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Procter Gamble-Aktie 10,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,38 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Procter Gamble 4,26 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Procter Gamble am 29.07.2026. Das EPS belief sich auf 1,26 USD gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.20 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.89 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 22.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2028-Bilanz von Procter Gamble rechnen Experten am 20.10.2027.
In der Procter Gamble-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 6,97 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie
Dividendenaktien im Check: Fünf Kriterien für langfristige Anleger
Jefferies empfiehlt Dividenden-Schwergewichte als Schutz vor KI-Rücksetzer
Procter & Gamble-Aktie fällt: Steigende Kosten belasten - Ausblick bleibt vorsichtig
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Procter & Gamble Co.
|
16:29
|Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble tendiert am Montagnachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
16:01
|Börse New York in Grün: Dow Jones bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Abend fester (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Gewinne in New York: Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Procter Gamble von vor einem Jahr gelohnt? (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones startet im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Procter & Gamble Co.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- US-Börsen uneins -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.