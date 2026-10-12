Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 152,25 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'878 Punkten steht. In der Spitze legte die Procter Gamble-Aktie bis auf 152,42 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 151,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 236'608 Procter Gamble-Aktien.

Am 28.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,25 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 137,63 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Procter Gamble-Aktie 10,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,38 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Procter Gamble 4,26 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Procter Gamble am 29.07.2026. Das EPS belief sich auf 1,26 USD gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.20 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.89 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2028-Bilanz von Procter Gamble rechnen Experten am 20.10.2027.

In der Procter Gamble-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 6,97 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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