Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Abend schwächer

Um 20:26 Uhr rutschte die Procter Gamble-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 144,53 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'808 Punkten realisiert. Die Procter Gamble-Aktie sank bis auf 143,79 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 144,09 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 582'328 Procter Gamble-Aktien.

Am 28.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 167,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,72 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.01.2026 (137,63 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Procter Gamble-Aktie 4,77 Prozent sinken.

Procter Gamble-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,26 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,39 USD aus. Am 29.07.2026 äusserte sich Procter Gamble zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Procter Gamble 21.20 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Procter Gamble dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 21.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 6,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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