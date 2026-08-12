Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Procter Gamble-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 144,21 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'821 Punkten realisiert. Bei 143,79 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 144,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 241'846 Procter Gamble-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 167,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,98 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 137,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Procter Gamble-Aktie 4,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2026 4,26 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,39 USD aus. Am 29.07.2026 hat Procter Gamble in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,26 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.20 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Procter Gamble einen Umsatz von 20.89 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 21.10.2026 dürfte Procter Gamble Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 6,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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