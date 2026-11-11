Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Mittwochabend in Rot

Um 20:26 Uhr fiel die Procter Gamble-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 167,15 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'445 Punkten realisiert. Bei 166,00 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 166,19 USD. Zuletzt wechselten via New York 518'553 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,52 USD) erklomm das Papier am 06.11.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Procter Gamble-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.01.2026 bei 137,63 USD. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 21,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2026 4,26 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,39 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Procter Gamble am 22.10.2026 vor. In Sachen EPS wurden 1,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Procter Gamble 1,95 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.28 Mrd. USD – ein Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Procter Gamble 22.39 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Procter Gamble wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 20.01.2027 vorlegen.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,98 USD je Procter Gamble-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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