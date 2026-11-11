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11.11.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Procter Gamble-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 166,85 USD ab.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 166,85 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'087 Punkten steht. Die Procter Gamble-Aktie gab in der Spitze bis auf 166,00 USD nach. Bei 166,19 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 234'034 Procter Gamble-Aktien.
Am 06.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,52 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,20 Prozent. Bei 137,63 USD fiel das Papier am 08.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,39 USD. Im Vorjahr hatte Procter Gamble 4,26 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 22.10.2026 legte Procter Gamble die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,97 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.28 Mrd. USD im Vergleich zu 22.39 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Procter Gamble-Bilanz für Q2 2027 wird am 20.01.2027 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 6,98 USD je Procter Gamble-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Procter & Gamble am 11.11.2026
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